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    Главная / Торги / Заготовка круг ф210мм ст 40Х длина 1500 мм 1 штука

    Заготовка круг ф210мм ст 40Х длина 1500 мм 1 штука

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2018 13:0027.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП832134Дата и время окончания срока приема заявок Заготовка ст 40ХВолжскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП832134

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заготовка круг ф210мм ст 40Х длина 1500 мм 1 штука

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.08.2018 14:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА
    Все закупки и тендеры ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА

    Юридический адрес

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71,

    Почтовый адрес

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71

    Контактный телефон

    +7 8443 21-61-04

    Факс

    +7 8443 21-61-03

    Адрес электронной почты

    d.poluhin@pk-dia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полухин Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Волжский

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заготовка ст 40Х

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2018 13:00 GMT +327.08.2018 13:0027.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП832134Дата и время окончания срока приема заявок Заготовка ст 40ХВолжский

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2018 13:0027.08.2018 13:0027.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП832134Дата и время вскрытия заявок Заготовка ст 40ХВолжский

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2018 15:0028.08.2018 15:0028.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП832134Подведение итогов не позднее Заготовка ст 40ХВолжский

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    28.08.201828.08.2018 15:0028.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП832134Подведение итогов не позднее Заготовка ст 40ХВолжский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заготовка ст 40Х

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ВолжскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    пост оплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА
    Все закупки и тендеры ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА

    Адрес местонахождения

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71,

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "круг ф210 длинна 1500 мм сталь 40Х"

    Кол-во: 1

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