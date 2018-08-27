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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП832134
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заготовка круг ф210мм ст 40Х длина 1500 мм 1 штука
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.08.2018 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71,
Почтовый адрес
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71
Контактный телефон
+7 8443 21-61-04
Факс
+7 8443 21-61-03
Адрес электронной почты
d.poluhin@pk-dia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полухин Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Волжский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заготовка ст 40Х
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2018 13:00 GMT +327.08.2018 13:0027.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП832134Дата и время окончания срока приема заявок Заготовка ст 40ХВолжский
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2018 13:0027.08.2018 13:0027.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП832134Дата и время вскрытия заявок Заготовка ст 40ХВолжский
Подведение итогов не позднее
28.08.2018 15:0028.08.2018 15:0028.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП832134Подведение итогов не позднее Заготовка ст 40ХВолжский
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заготовка ст 40Х
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ВолжскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА
Все закупки и тендеры ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА
Адрес местонахождения
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71,
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1