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Номер извещения
31401834676
Уникальный номер закупки
237_2014_ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора поставки продуктов питания (кулинарные изделия, полуфабрикаты) в ассортименте (чайная г. Чита)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2014 03:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кулинарных изделий упакованных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2014 11:00 GMT +325.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401834676Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кулинарных изделий упакованныхХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2014 11:0025.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401834676Дата и время вскрытия заявок Поставка кулинарных изделий упакованныхХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кулинарных изделий упакованных
Начальная цена
1 605 150,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
30000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Чита, п. Песчанка-3, ул. Дивизионная 36Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30000
Поставка полуфабрикатов мясных, овощных замороженных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2014 11:00 GMT +325.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401834676Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полуфабрикатов мясных, овощных замороженныхХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2014 11:0025.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401834676Дата и время вскрытия заявок Поставка полуфабрикатов мясных, овощных замороженныхХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полуфабрикатов мясных, овощных замороженных
Начальная цена
366 320,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1800
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Чита, п. Песчанка-3, ул. Дивизионная 36Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1800
Поставка полуфабрикатов мучных замороженных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2014 11:00 GMT +325.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401834676Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полуфабрикатов мучных замороженныхХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2014 11:0025.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401834676Дата и время вскрытия заявок Поставка полуфабрикатов мучных замороженныхХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полуфабрикатов мучных замороженных
Начальная цена
501 479,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
24100
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Чита, п. Песчанка-3, ул. Дивизионная 36Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24100
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