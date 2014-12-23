Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка продуктов консервации в ассортименте (далее - Товар) для нужд ОАО «Военторг-Юг».

    поставка продуктов консервации в ассортименте (далее - Товар) для нужд ОАО «Военторг-Юг».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2014 14:0023.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401833794Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик по поручению Заказчика берет на себя обязательство по поставке продуктов консервации в ассортименте (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-ДонуПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401833794

    Уникальный номер закупки

    246/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка продуктов консервации в ассортименте (далее - Товар) для нужд ОАО «Военторг-Юг».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2014 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 210-15-61

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тишин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик по поручению Заказчика берет на себя обязательство по поставке продуктов консервации в ассортименте (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2014 14:00 GMT +323.12.2014 14:0023.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401833794Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик по поручению Заказчика берет на себя обязательство по поставке продуктов консервации в ассортименте (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2014 14:0023.12.2014 14:0023.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401833794Дата и время вскрытия заявок Поставщик по поручению Заказчика берет на себя обязательство по поставке продуктов консервации в ассортименте (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.201424.12.2014 14:0024.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401833794Подведение итогов не позднее Поставщик по поручению Заказчика берет на себя обязательство по поставке продуктов консервации в ассортименте (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик по поручению Заказчика берет на себя обязательство по поставке продуктов консервации в ассортименте (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

    Начальная цена

    101 006,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    563 шт 149 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный Товар по Договору производится в безналичной форме, в российских рублях с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика на основании подписанной товарной накладной и счета-фактуры в течение 21 (двадцати одного) календарного дня со дня приемки Товара и подписания Сторонами соответствующих документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.32.3

    Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014216
    927/ТЭР - Металлопрокат для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.29.МО.2022)
    927/ТЭР - Металлопрокат для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.29.МО.2022)
    593512
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 587 203
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014215
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объектах Омского центра отгрузки нефтепродуктов ООО «ГПН-Логистика»
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на выполнение...
    593511
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157054
    681/25.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    681/25.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    539854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    570 514
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Комеди Клаб продакшн
    Запрос предложений № ГП237166
    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Где_логика_8
    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального...
    593507
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    6 376 974
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237165
    Поставка блочно-модульного здания по ОЛ
    Поставка блочно-модульного здания по ОЛ
    593497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014214
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение технических средств, исключающих несанкционированный уход вагонов в местах погрузки/выгрузки на объектах железнодорожной инфраструктуры Омского центра отгрузки нефтепродуктов ООО «ГПН-Логистика»
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на выполнение...
    593509
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП012575
    Поставка масла базового Nynas T-3 или эквивалент
    Поставка масла базового Nynas T-3 или эквивалент
    586354
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237164
    28/28.01.22/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (масло, маргарин)
    28/28.01.22/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (масло, маргарин)
    593505
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    383 758
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить