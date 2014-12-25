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    Главная / Торги / Поставка компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения

    Поставка компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401832794Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензионного программного обеспеченияг.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401832794

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/121

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2014 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Заявка

    Проект договора

    Проект договора

    Тех задание

    Тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 495 631-94-01

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    pavel@tsenki.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Черногор Павел Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2014 11:00 GMT +325.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401832794Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2014 11:0025.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401832794Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного оборудования г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.12.201426.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401832794Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерного оборудования

    Начальная цена

    1 012 388,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    20 247,76 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех.заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, улица Ткацкая, дом 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52

    Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

    Документация лота

    Проект договора

    29.09.2016

    Тех задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Поставка лицензионного программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2014 11:00 GMT +325.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401832794Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензионного программного обеспеченияг.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2014 11:0025.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401832794Дата и время вскрытия заявок Поставка лицензионного программного обеспеченияг.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.12.201426.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401832794Подведение итогов не позднее Поставка лицензионного программного обеспеченияг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лицензионного программного обеспечения

    Начальная цена

    323 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    6 468,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех.заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, улица Ткацкая, дом 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52

    Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

    Документация лота

    Проект договора

    29.09.2016

    Тех.задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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