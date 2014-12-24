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    Главная / Торги / На право заключения договора поставки продуктов питания (кулинарные изделия, полуфабрикаты) в ассортименте (чайные г. Владивосток)

    На право заключения договора поставки продуктов питания (кулинарные изделия, полуфабрикаты) в ассортименте (чайные г. Владивосток)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401822456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кулинарииХабаровскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401822456

    Уникальный номер закупки

    227_2014_ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора поставки продуктов питания (кулинарные изделия, полуфабрикаты) в ассортименте (чайные г. Владивосток)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.12.2014 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация 227_2014_ЗК

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ануфриенко Роман Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Продукты пищевые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кулинарии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2014 11:00 GMT +324.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401822456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кулинарииХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2014 11:0024.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401822456Дата и время вскрытия заявок Поставка кулинарииХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.201425.12.2014 16:5925.12.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401822456Подведение итогов не позднее Поставка кулинарииХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кулинарии

    Начальная цена

    1 514 870,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    37000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    690074, г. Владивосток, ул. Карьерная 52; 690062, г. Владивосток, пер. Камский 6; 690077, г. Владивосток, ул. Вилкова 41.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется транспортом поставщика за его счет по фактическому адресу Покупателя указанному в заявке в течение 24 часов с момента подтверждения заказа, но не позднее 18.00, за исключением выходного дня – воскресение. Приемка товара осуществляется в строгом соответствие с подтвержденным заказом. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком Счетов-Фактур и товарных накладных (ТОРГ-12). В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    15.8

    Производство прочих пищевых продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кулинария"

    Кол-во: 37000

    Лот 2

    Поставка салатов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2014 11:00 GMT +324.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401822456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка салатовХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2014 11:0024.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401822456Дата и время вскрытия заявок Поставка салатовХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.201425.12.2014 16:5925.12.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401822456Подведение итогов не позднее Поставка салатовХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка салатов

    Начальная цена

    768 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    14000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    690074, г. Владивосток, ул. Карьерная 52; 690062, г. Владивосток, пер. Камский 6; 690077, г. Владивосток, ул. Вилкова 41.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется транспортом поставщика за его счет по фактическому адресу Покупателя указанному в заявке в течение 24 часов с момента подтверждения заказа, но не позднее 18.00, за исключением выходного дня – воскресение. Приемка товара осуществляется в строгом соответствие с подтвержденным заказом. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком Счетов-Фактур и товарных накладных (ТОРГ-12). В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    15.8

    Производство прочих пищевых продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Салаты"

    Кол-во: 14000

    Лот 3

    Поставка полуфабрикатов мучных з/м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2014 11:00 GMT +324.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401822456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полуфабрикатов мучных з/мХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2014 11:0024.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401822456Дата и время вскрытия заявок Поставка полуфабрикатов мучных з/мХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.201425.12.2014 16:5925.12.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401822456Подведение итогов не позднее Поставка полуфабрикатов мучных з/мХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полуфабрикатов мучных з/м

    Начальная цена

    312 246,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    14000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    690074, г. Владивосток, ул. Карьерная 52; 690062, г. Владивосток, пер. Камский 6; 690077, г. Владивосток, ул. Вилкова 41.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется транспортом поставщика за его счет по фактическому адресу Покупателя указанному в заявке в течение 24 часов с момента подтверждения заказа, но не позднее 18.00, за исключением выходного дня – воскресение. Приемка товара осуществляется в строгом соответствие с подтвержденным заказом. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком Счетов-Фактур и товарных накладных (ТОРГ-12). В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    15.8

    Производство прочих пищевых продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полуфабрикаты мучные з/м"

    Кол-во: 14000

    Лот 4

    Поставка полуфабрикатов з/м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2014 11:00 GMT +324.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401822456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полуфабрикатов з/мХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2014 11:0024.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401822456Дата и время вскрытия заявок Поставка полуфабрикатов з/мХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.201425.12.2014 16:5925.12.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401822456Подведение итогов не позднее Поставка полуфабрикатов з/мХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полуфабрикатов з/м

    Начальная цена

    151 684,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    690074, г. Владивосток, ул. Карьерная 52; 690062, г. Владивосток, пер. Камский 6; 690077, г. Владивосток, ул. Вилкова 41.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется транспортом поставщика за его счет по фактическому адресу Покупателя указанному в заявке в течение 24 часов с момента подтверждения заказа, но не позднее 18.00, за исключением выходного дня – воскресение. Приемка товара осуществляется в строгом соответствие с подтвержденным заказом. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком Счетов-Фактур и товарных накладных (ТОРГ-12). В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    15.8

    Производство прочих пищевых продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полуфабрикаты з/м"

    Кол-во: 3000

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    926/ТЭР - Оборудование и инструмент для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.28.МИ.2022)
    926/ТЭР - Оборудование и инструмент для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР"...
    593503
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    443 119
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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