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Номер извещения
31401822276
Уникальный номер закупки
226_2014_ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора поставки напитков в ассортименте (чайные г. Владивосток)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.12.2014 09:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2014 11:00 GMT +324.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401822276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водыХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2014 11:0024.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401822276Дата и время вскрытия заявок Поставка водыХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды
Начальная цена
543 079,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
16700
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
690074, г. Владивосток, ул. Карьерная 52; 690062, г. Владивосток, пер. Камский 6; 690077, г. Владивосток, ул. Вилкова 41.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16700
Поставка напитков импортных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2014 11:00 GMT +324.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401822276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка напитков импортныхХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2014 11:0024.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401822276Дата и время вскрытия заявок Поставка напитков импортныхХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка напитков импортных
Начальная цена
547 740,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
690074, г. Владивосток, ул. Карьерная 52; 690062, г. Владивосток, пер. Камский 6; 690077, г. Владивосток, ул. Вилкова 41.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12000
Поставка напитков Кока-Кола
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2014 11:00 GMT +324.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401822276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка напитков Кока-КолаХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2014 11:0024.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401822276Дата и время вскрытия заявок Поставка напитков Кока-КолаХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка напитков Кока-Кола
Начальная цена
603 102,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
17000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
690074, г. Владивосток, ул. Карьерная 52; 690062, г. Владивосток, пер. Камский 6; 690077, г. Владивосток, ул. Вилкова 41.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17000
Поставка напитков Пепси-Кола
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2014 11:00 GMT +324.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401822276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка напитков Пепси-КолаХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2014 11:0024.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401822276Дата и время вскрытия заявок Поставка напитков Пепси-КолаХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка напитков Пепси-Кола
Начальная цена
857 860,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
24000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
690074, г. Владивосток, ул. Карьерная 52; 690062, г. Владивосток, пер. Камский 6; 690077, г. Владивосток, ул. Вилкова 41.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24000
Поставка нектаров, соков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2014 11:00 GMT +324.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401822276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нектаров, соковХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2014 11:0024.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401822276Дата и время вскрытия заявок Поставка нектаров, соковХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нектаров, соков
Начальная цена
311 870,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
9500
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
690074, г. Владивосток, ул. Карьерная 52; 690062, г. Владивосток, пер. Камский 6; 690077, г. Владивосток, ул. Вилкова 41.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9500
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