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Номер извещения
ГП412339
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФII
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.12.2014 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Почтовый адрес
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Контактный телефон
+7 34344 3-21-59
Факс
+7 34344 3-21-59
Адрес электронной почты
mts@tef.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малиновский Антон Александрович
Место рассмотрения предложений
Кушва
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Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФII
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.01.2015 14:00 GMT +326.01.2015 14:0026.01.2015 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412339Дата и время окончания срока приема заявок Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФIIКушва
Дата и время вскрытия заявок
27.01.2015 05:0027.01.2015 05:0027.01.2015 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412339Дата и время вскрытия заявок Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФIIКушва
Подведение итогов не позднее
09.02.2015 09:0009.02.2015 09:0009.02.2015 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412339Подведение итогов не позднее Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФIIКушва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФII
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
624300, Свердловская область, г.Кушва, ул. 8 Марта, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Отсутствуют
29.40.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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