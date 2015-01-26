Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предварительная оплата в размере 50% от стоимости оборудования – в течение 20-ти дней с даты подписания договора. Частичная оплата в размере 40% от стоимости оборудования в течение 10-ти дней с даты письменного уведомления Продавца о готовности к отгрузке. Окончательная оплата – 10% от стоимости оборудования в течение 10-ти дней с даты проведения пуско-наладочных работ, согласно Акта о выполнении пуско-наладочных работ.