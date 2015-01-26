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    Главная / Торги / Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФII

    Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФII

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2015 14:0026.01.2015 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412339Дата и время окончания срока приема заявок Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФIIКушваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412339

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФII

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.12.2014 21:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция участника

    Закупочная документация

    Тех.задание1

    Тех.задание2

    Извещение о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Завод транспортного оборудования
    Все закупки и тендеры ЗТО

    Юридический адрес

    624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2

    Почтовый адрес

    624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2

    Контактный телефон

    +7 34344 3-21-59

    Факс

    +7 34344 3-21-59

    Адрес электронной почты

    mts@tef.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малиновский Антон Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Кушва

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Ключевые слова:

    станок, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФII

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.01.2015 14:00 GMT +326.01.2015 14:0026.01.2015 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412339Дата и время окончания срока приема заявок Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФIIКушва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.01.2015 05:0027.01.2015 05:0027.01.2015 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412339Дата и время вскрытия заявок Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФIIКушва

    Подведение итогов не позднее

    09.02.2015 09:0009.02.2015 09:0009.02.2015 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412339Подведение итогов не позднее Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФIIКушва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.02.201509.02.2015 09:0009.02.2015 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412339Подведение итогов не позднее Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФIIКушва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продольно-фрезерный станок модели 6М610ФII

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    624300, Свердловская область, г.Кушва, ул. 8 Марта, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предварительная оплата в размере 50% от стоимости оборудования – в течение 20-ти дней с даты подписания договора. Частичная оплата в размере 40% от стоимости оборудования в течение 10-ти дней с даты письменного уведомления Продавца о готовности к отгрузке. Окончательная оплата – 10% от стоимости оборудования в течение 10-ти дней с даты проведения пуско-наладочных работ, согласно Акта о выполнении пуско-наладочных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗТО
    Все закупки и тендеры ЗТО

    Адрес местонахождения

    624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.40.1

    Производство металлорежущих станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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