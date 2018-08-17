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Номер извещения
ГП808855
Уникальный номер закупки
ГПБ/ЧУГПЕР/001/2018
Наименование закупки
Чугун передельный для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.08.2018 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620144, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СЕРОВА, 2, 23
Почтовый адрес
620144 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 2, кв. 23
Контактный телефон
+7 343 288-30-45
Факс
+7 343 288-30-45
Адрес электронной почты
tender@pridegroup.top
Ф.И.О. контактного лица
Им Анастасия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Серова, д.2, кв. 23
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Поставка чугуна передельного для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2018 11:00 GMT +317.08.2018 11:0017.08.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП808855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чугуна передельного для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95 г. Екатеринбург, ул. Серова, д.2, кв. 23
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2018 11:0017.08.2018 11:0017.08.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП808855Дата и время вскрытия заявок Поставка чугуна передельного для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95 г. Екатеринбург, ул. Серова, д.2, кв. 23
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чугуна передельного для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
140 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку товара, согласно спецификации до станции назначения по адресу: Российская Федерация, 622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, д. 22 в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПРАЙДГРУПП
Все закупки и тендеры ПРАЙДГРУПП
Адрес местонахождения
620144, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СЕРОВА, 2, 23
620144 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 2, кв. 23
24.10.11.122
24.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 140