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    Главная / Торги / Чугун передельный для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95.

    Чугун передельный для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2018 11:0017.08.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП808855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чугуна передельного для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95 г. Екатеринбург, ул. Серова, д.2, кв. 23Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП808855

    Уникальный номер закупки

    ГПБ/ЧУГПЕР/001/2018

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Чугун передельный для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.08.2018 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРАЙДГРУПП
    Все закупки и тендеры ПРАЙДГРУПП

    Юридический адрес

    620144, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СЕРОВА, 2, 23

    Почтовый адрес

    620144 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 2, кв. 23

    Контактный телефон

    +7 343 288-30-45

    Факс

    +7 343 288-30-45

    Адрес электронной почты

    tender@pridegroup.top

    Ф.И.О. контактного лица

    Им Анастасия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург, ул. Серова, д.2, кв. 23

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка чугуна передельного для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2018 11:00 GMT +317.08.2018 11:0017.08.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП808855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чугуна передельного для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95 г. Екатеринбург, ул. Серова, д.2, кв. 23

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2018 11:0017.08.2018 11:0017.08.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП808855Дата и время вскрытия заявок Поставка чугуна передельного для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95 г. Екатеринбург, ул. Серова, д.2, кв. 23

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.09.201817.09.2018 15:0017.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП808855Подведение итогов не позднее Поставка чугуна передельного для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95 г. Екатеринбург, ул. Серова, д.2, кв. 23

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка чугуна передельного для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    140 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку товара, согласно спецификации до станции назначения по адресу: Российская Федерация, 622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, д. 22 в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар поставляется одной партией в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения Договора. Оплата по Договору производится Поставщиком в российских рублях платежным поручением путем перечисления денежных средств на счет Поставщика течение 30 (тридцати) дней после подписания Покупателем приемо-сдаточного акта по реквизитам, указанным в разделе 11 Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПРАЙДГРУПП
    Все закупки и тендеры ПРАЙДГРУПП

    Адрес местонахождения

    620144, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СЕРОВА, 2, 23

    620144 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 2, кв. 23

    Классификатор ОКПД2

    24.10.11.122

    Чугун передельный для литейного производства

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.11

    Производство чугуна

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чугун передельный"

    Кол-во: 140

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