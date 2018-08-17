Чугун передельный для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2, ГОСТ 805-95.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Товар поставляется одной партией в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения Договора. Оплата по Договору производится Поставщиком в российских рублях платежным поручением путем перечисления денежных средств на счет Поставщика течение 30 (тридцати) дней после подписания Покупателем приемо-сдаточного акта по реквизитам, указанным в разделе 11 Договора