www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП412321
Уникальный номер закупки
извещение 4/13
Наименование закупки
Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-96
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Olga.Gavrilova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2014 09:00 GMT +324.12.2014 09:0024.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412321Дата и время окончания срока приема заявок Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2014 09:0024.12.2014 09:0024.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412321Дата и время вскрытия заявок Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.12.2014 09:0026.12.2014 09:0026.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412321Подведение итогов не позднее Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
120 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650 Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижорские заводы д.б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
27.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.