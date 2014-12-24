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    Главная / Торги / Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF

    Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2014 09:0024.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412321Дата и время окончания срока приема заявок Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412321

    Уникальный номер закупки

    извещение 4/13

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение 4/13

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-81-96

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Olga.Gavrilova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2014 09:00 GMT +324.12.2014 09:0024.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412321Дата и время окончания срока приема заявок Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2014 09:0024.12.2014 09:0024.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412321Дата и время вскрытия заявок Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.12.2014 09:0026.12.2014 09:0026.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412321Подведение итогов не позднее Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.12.201426.12.2014 09:0026.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412321Подведение итогов не позднее Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    120 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650 Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижорские заводы д.б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    70 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.14

    Производство стали

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF "

    Кол-во: 120

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