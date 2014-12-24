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    Главная / Торги / поставка инструмента

    поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2014 17:0024.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401819797Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента125130,г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33 (ЭТП ГПБ)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401819797

    Уникальный номер закупки

    31401819797

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка инструмента

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.12.2014 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение о внесении изменений

    Документация (редакция2)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    lyumarina@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любезная Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    125130,г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33 (ЭТП ГПБ)

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2014 17:00 GMT +324.12.2014 17:0024.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401819797Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента125130,г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33 (ЭТП ГПБ)

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2014 17:0024.12.2014 17:0024.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401819797Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента125130,г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33 (ЭТП ГПБ)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.12.201426.12.2014 14:0026.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401819797Подведение итогов не позднее Поставка инструмента125130,г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33 (ЭТП ГПБ)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    44 500,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    273 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130,г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка инструмента"

    Кол-во: 273

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