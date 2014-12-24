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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401819797
Уникальный номер закупки
31401819797
Наименование закупки
поставка инструмента
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.12.2014 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
lyumarina@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Любезная Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
125130,г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33 (ЭТП ГПБ)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2014 17:00 GMT +324.12.2014 17:0024.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401819797Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента125130,г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33 (ЭТП ГПБ)
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2014 17:0024.12.2014 17:0024.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401819797Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента125130,г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33 (ЭТП ГПБ)
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента
Начальная цена
44 500,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
273 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130,г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Отсутствуют
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 273
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