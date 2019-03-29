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Номер извещения
ГП808661
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Фундаментные блоки б/у
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
07.08.2018 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
421001, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Сибгата Хакима, 46, п. 1001
Почтовый адрес
421001, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Сибгата Хакима, 46, п. 1001
Контактный телефон
+7 843 233-03-85 доб. 6038
Факс
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Адрес электронной почты
Alena.Semenova@yit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенова Алёна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фундаментные блоки б/у (самовывоз)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 12:00 GMT +329.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП808661Дата и время окончания срока приема заявок Фундаментные блоки б/у (самовывоз)Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.03.2019 17:0029.03.2019 17:0029.03.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП808661Дата окончания срока рассмотрения заявок Фундаментные блоки б/у (самовывоз)Казань
Дата и время проведения
29.03.2019 17:3029.03.2019 17:3029.03.2019 17:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП808661Дата и время проведения Фундаментные блоки б/у (самовывоз)Казань
Подведение итогов не позднее
30.03.2019 17:0030.03.2019 17:0030.03.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП808661Подведение итогов не позднее Фундаментные блоки б/у (самовывоз)Казань
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фундаментные блоки б/у (самовывоз)
Начальная цена
9,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Фундаментные блоки ФБ 2400*600*600 = 60-70 шт. Фундаментные блоки ФБ 2400*400*600 = 50-60 шт. Чебурашки (отколотые, половинчатые, с трещинами и тд.) = 270-300 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Гаврилова, ЖК TaloniРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЮИТ КАЗАНЬ
Все закупки и тендеры ЮИТ КАЗАНЬ
Адрес местонахождения
421001, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Сибгата Хакима, 46, п. 1001
42.99.1
Документация лота
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