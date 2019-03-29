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    Главная / Торги / Фундаментные блоки б/у

    Фундаментные блоки б/у

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП808661Дата и время окончания срока приема заявок Фундаментные блоки б/у (самовывоз)КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП808661

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фундаментные блоки б/у

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.08.2018 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фото 1

    Фото 4

    Фото

    Фото 3

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮИТ КАЗАНЬ
    Все закупки и тендеры ЮИТ КАЗАНЬ

    Юридический адрес

    421001, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Сибгата Хакима, 46, п. 1001

    Почтовый адрес

    421001, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Сибгата Хакима, 46, п. 1001

    Контактный телефон

    +7 843 233-03-85 доб. 6038

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Alena.Semenova@yit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенова Алёна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фундаментные блоки б/у (самовывоз)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 12:00 GMT +329.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП808661Дата и время окончания срока приема заявок Фундаментные блоки б/у (самовывоз)Казань

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.03.2019 17:0029.03.2019 17:0029.03.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП808661Дата окончания срока рассмотрения заявок Фундаментные блоки б/у (самовывоз)Казань

    Дата и время проведения

    29.03.2019 17:3029.03.2019 17:3029.03.2019 17:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП808661Дата и время проведения Фундаментные блоки б/у (самовывоз)Казань

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2019 17:0030.03.2019 17:0030.03.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП808661Подведение итогов не позднее Фундаментные блоки б/у (самовывоз)Казань

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.03.201930.03.2019 17:0030.03.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП808661Подведение итогов не позднее Фундаментные блоки б/у (самовывоз)Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фундаментные блоки б/у (самовывоз)

    Начальная цена

    9,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Фундаментные блоки ФБ 2400*600*600 = 60-70 шт. Фундаментные блоки ФБ 2400*400*600 = 50-60 шт. Чебурашки (отколотые, половинчатые, с трещинами и тд.) = 270-300 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Гаврилова, ЖК TaloniРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЮИТ КАЗАНЬ
    Все закупки и тендеры ЮИТ КАЗАНЬ

    Адрес местонахождения

    421001, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Сибгата Хакима, 46, п. 1001

    Классификатор ОКПД2

    42.99.1

    Сооружения гражданские прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Фото

    07.08.2018

    Фото

    07.08.2018

    Фото

    07.08.2018

    Фото

    07.08.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"

    Кол-во: 0

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