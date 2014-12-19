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Номер извещения
ГП412314
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка листового проката в соответствии с прилагаемым перечнем, грузополучатель – ООО «Глазовский завод «Химмаш», г. Глазов Горьковской ж.д. , код станции 275704.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Oksana.Khamedzyanova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Хамедзянова Оксана Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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Закупка листового проката в соответствии с прилагаемым перечнем. Грузополучатель – ООО «Глазовский завод «Химмаш», г. Глазов Горьковской ж.д. , код станции 275704.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 08:30 GMT +319.12.2014 08:3019.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412314Дата и время окончания срока приема заявок Закупка листового проката в соответствии с прилагаемым перечнем. Грузополучатель – ООО «Глазовский завод «Химмаш», г. Глазов Горьковской ж.д. , код станции 275704.Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2014 08:3019.12.2014 08:3019.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412314Дата и время вскрытия заявок Закупка листового проката в соответствии с прилагаемым перечнем. Грузополучатель – ООО «Глазовский завод «Химмаш», г. Глазов Горьковской ж.д. , код станции 275704.Санкт-Петербург, Колпино
Подведение итогов не позднее
29.01.2015 16:0029.01.2015 16:0029.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412314Подведение итогов не позднее Закупка листового проката в соответствии с прилагаемым перечнем. Грузополучатель – ООО «Глазовский завод «Химмаш», г. Глазов Горьковской ж.д. , код станции 275704.Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.01.201529.01.2015 16:0029.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412314Подведение итогов не позднее Закупка листового проката в соответствии с прилагаемым перечнем. Грузополучатель – ООО «Глазовский завод «Химмаш», г. Глазов Горьковской ж.д. , код станции 275704.Санкт-Петербург, Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка листового проката в соответствии с прилагаемым перечнем. Грузополучатель – ООО «Глазовский завод «Химмаш», г. Глазов Горьковской ж.д. , код станции 275704.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка листового проката в количестве 195 745 кг в соответствии с прилагаемым перечнем. Грузополучатель – ООО «Глазовский завод «Химмаш», г. Глазов Горьковской ж.д. , код станции 275704
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «Глазовский завод «Химмаш», г. Глазов Горьковской ж.д. , код станции 275704Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 195
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