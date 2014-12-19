Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции - декабрь 2014 года. Доставка силами Поставщика, Стоимотсь услдуг по доставке включена в стоимость продукции. ЛОт является неделимым.