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Номер извещения
ГП412296
Уникальный номер закупки
232
Наименование закупки
Закупка листового металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Листовой металлопрокат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 12:00 GMT +319.12.2014 12:0019.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412296Дата и время окончания срока приема заявок Листовой металлопрокатМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2014 12:0019.12.2014 12:0019.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412296Дата и время вскрытия заявок Листовой металлопрокатМосква
Подведение итогов не позднее
22.12.2014 16:3022.12.2014 16:3022.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412296Подведение итогов не позднее Листовой металлопрокатМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Листовой металлопрокат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции - декабрь 2014 года. Доставка силами Поставщика, Стоимотсь услдуг по доставке включена в стоимость продукции. ЛОт является неделимым.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Москва и Московская область. г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 3
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