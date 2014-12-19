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    Главная / Торги / Закупка листового металлопроката

    Закупка листового металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2014 12:0019.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412296Дата и время окончания срока приема заявок Листовой металлопрокатМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412296

    Уникальный номер закупки

    232

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка листового металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Листовой металлопрокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 12:00 GMT +319.12.2014 12:0019.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412296Дата и время окончания срока приема заявок Листовой металлопрокатМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 12:0019.12.2014 12:0019.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412296Дата и время вскрытия заявок Листовой металлопрокатМосква

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2014 16:3022.12.2014 16:3022.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412296Подведение итогов не позднее Листовой металлопрокатМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.201422.12.2014 16:3022.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412296Подведение итогов не позднее Листовой металлопрокатМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Листовой металлопрокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции - декабрь 2014 года. Доставка силами Поставщика, Стоимотсь услдуг по доставке включена в стоимость продукции. ЛОт является неделимым.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Москва и Московская область. г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист г/к 2х1250х2500мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Лист г/к 4х1500х6000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Полоса г/к 80х8мм"

    Кол-во: 3

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