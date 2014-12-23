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Номер извещения
31401815338
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка масел и спец. жидкостей 1-е полугодие на 2015 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.12.2014 07:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масел и спец. жидкостей 1-е полугодие на 2015 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2014 10:00 GMT +323.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401815338Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и спец. жидкостей 1-е полугодие на 2015 года Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2014 10:0023.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401815338Дата и время вскрытия заявок Поставка масел и спец. жидкостей 1-е полугодие на 2015 года Барнаул
Подведение итогов не позднее
26.12.2014 10:0026.12.2014 10:0026.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401815338Подведение итогов не позднее Поставка масел и спец. жидкостей 1-е полугодие на 2015 года Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масел и спец. жидкостей 1-е полугодие на 2015 года
Начальная цена
923 940,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацие
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
23.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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