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    Главная / Торги / Запасные части штабелеукладчика Telestack

    Запасные части штабелеукладчика Telestack

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2014 10:0026.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей штабелеукладчика TelestackКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412289

    Уникальный номер закупки

    ДВН-7

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части штабелеукладчика Telestack

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.12.2014 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение №1(Запасные части штабелеукладчика Telestack)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Юридический адрес

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    Почтовый адрес

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Контактный телефон

    +7 923 340-60-77

    Факс

    +7 391 290-20-87

    Адрес электронной почты

    Denisov@vrgm.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисов Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей штабелеукладчика Telestack

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.12.2014 10:00 GMT +326.12.2014 10:0026.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей штабелеукладчика TelestackКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.12.2014 10:0026.12.2014 10:0026.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412289Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей штабелеукладчика TelestackКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 13:0029.12.2014 13:0029.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412289Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей штабелеукладчика TelestackКрасноярск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 13:0029.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412289Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей штабелеукладчика TelestackКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей штабелеукладчика Telestack

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Адрес местонахождения

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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