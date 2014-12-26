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Номер извещения
ГП412289
Уникальный номер закупки
ДВН-7
Наименование закупки
Запасные части штабелеукладчика Telestack
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2014 20:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
Почтовый адрес
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Контактный телефон
+7 923 340-60-77
Факс
+7 391 290-20-87
Адрес электронной почты
Denisov@vrgm.net
Ф.И.О. контактного лица
Денисов Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей штабелеукладчика Telestack
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2014 10:00 GMT +326.12.2014 10:0026.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей штабелеукладчика TelestackКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
26.12.2014 10:0026.12.2014 10:0026.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412289Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей штабелеукладчика TelestackКрасноярск
Подведение итогов не позднее
29.12.2014 13:0029.12.2014 13:0029.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412289Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей штабелеукладчика TelestackКрасноярск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей штабелеукладчика Telestack
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Васильевский рудник
Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник
Адрес местонахождения
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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