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Номер извещения
ГП412293
Уникальный номер закупки
КВИ-4
Наименование закупки
Кабельно-проводниковая продукция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2014 20:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
Почтовый адрес
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Контактный телефон
+7 923 340-25-24
Факс
+7 391 290-20-87
Адрес электронной почты
kolomin@vrgm.net
Ф.И.О. контактного лица
Коломин Владислав Игоревич
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кабельно-проводниковой продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 11:00 GMT +322.12.2014 11:0022.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412293Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельно-проводниковой продукцииКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 11:0022.12.2014 11:0022.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412293Дата и время вскрытия заявок Закупка кабельно-проводниковой продукцииКрасноярск
Подведение итогов не позднее
23.12.2014 13:0023.12.2014 13:0023.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412293Подведение итогов не позднее Закупка кабельно-проводниковой продукцииКрасноярск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабельно-проводниковой продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Васильевский рудник
Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник
Адрес местонахождения
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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