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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.02.2015 15:0016.02.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412283Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412283

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект соглашения

    проект договора

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д

    Контактный телефон

    +7 495 719-89-33

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A.Kasianov@gts.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касьянов Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.02.2015 15:00 GMT +316.02.2015 15:0016.02.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412283Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.02.2015 17:0017.02.2015 17:0017.02.2015 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412283Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.Москва

    Дата и время проведения

    18.02.2015 10:0018.02.2015 10:0018.02.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412283Дата и время проведения на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.02.2015 22:5920.02.2015 22:5920.02.2015 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412283Подведение итогов не позднее на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.02.201520.02.2015 22:5920.02.2015 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412283Подведение итогов не позднее на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.

    Начальная цена

    56 591 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 829 562,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    2 829 562,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

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