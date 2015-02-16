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Номер извещения
ГП412283
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
15.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 495 719-89-33
Факс
--
Адрес электронной почты
A.Kasianov@gts.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касьянов Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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На право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.02.2015 15:00 GMT +316.02.2015 15:0016.02.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412283Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.02.2015 17:0017.02.2015 17:0017.02.2015 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412283Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.Москва
Дата и время проведения
18.02.2015 10:0018.02.2015 10:0018.02.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412283Дата и время проведения на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.Москва
Подведение итогов не позднее
20.02.2015 22:5920.02.2015 22:5920.02.2015 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412283Подведение итогов не позднее на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.02.201520.02.2015 22:5920.02.2015 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412283Подведение итогов не позднее на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.
Начальная цена
56 591 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 829 562,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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