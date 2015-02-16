Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП412283 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.Нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м. В том числе право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью 448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Помещения расположены по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1. Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ Юридический адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2 Почтовый адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д Контактный телефон +7 495 719-89-33 Факс -- Адрес электронной почты A.Kasianov@gts.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Касьянов Андрей Николаевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru