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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы центрифуги для нанесения фоторезиста модели SPIN – 1200T (или эквивалент) для нужд ОАО «ГосНИИП».

    Запрос котировок на право заключения договора на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы центрифуги для нанесения фоторезиста модели SPIN – 1200T (или эквивалент) для нужд ОАО «ГосНИИП».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2014 12:0024.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401812881Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы центрифуги для нанесения фоторезиста модели SPIN – 1200T (или эквивалент) для нужд ОАО «ГосНИИП». МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401812881

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы центрифуги для нанесения фоторезиста модели SPIN – 1200T (или эквивалент) для нужд ОАО «ГосНИИП».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2014 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Котировочная документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Государственный научно-исследовательский институт приборостроения
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Юридический адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Почтовый адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Контактный телефон

    +7 499 181-02-66

    Факс

    +7 499 181-33-70

    Адрес электронной почты

    zakupki-gosniip@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы центрифуги для нанесения фоторезиста модели SPIN – 1200T (или эквивалент) для нужд ОАО «ГосНИИП».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2014 12:00 GMT +324.12.2014 12:0024.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401812881Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы центрифуги для нанесения фоторезиста модели SPIN – 1200T (или эквивалент) для нужд ОАО «ГосНИИП». Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2014 12:0024.12.2014 12:0024.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401812881Дата и время вскрытия заявок Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы центрифуги для нанесения фоторезиста модели SPIN – 1200T (или эквивалент) для нужд ОАО «ГосНИИП». Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.201430.12.2014 17:0030.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401812881Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы центрифуги для нанесения фоторезиста модели SPIN – 1200T (или эквивалент) для нужд ОАО «ГосНИИП». Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы центрифуги для нанесения фоторезиста модели SPIN – 1200T (или эквивалент) для нужд ОАО «ГосНИИП».

    Начальная цена

    700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки: Россия, 129226, г. Москва, проспект Мира, д. 125. Срок поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора при условии своевременного внесения Заказчиком авансового платежа, на основании выставленного Поставщиком счета.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в Российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, двумя этапами: - 30% от цены Договора, в порядке предварительного (авансового) платежа в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Договора при условии получения счета от Поставщика. Счет должен быть выставлен Поставщиком в течении 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Договора. - Оставшаяся сумма в размере 70% от цены Договора оплачивается «Заказчиком» в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта сдачи и ввода Товара в эксплуатацию, на основании выставленного Поставщиком счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГосНИИП
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Адрес местонахождения

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Проект договора

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Котировочная документация

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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