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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП412281
Уникальный номер закупки
320-А-ВЗ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 151
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2014 09:00 GMT +324.12.2014 09:0024.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412281Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2014 09:0029.12.2014 09:0029.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412281Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
12.01.2015 09:0012.01.2015 09:0012.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412281Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
14.01.2015 09:0014.01.2015 09:0014.01.2015 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412281Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»
Начальная цена
223,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
83 446,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Площадь – 374,20 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Мурманск, ул. Береговая, д. 3, лит. БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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