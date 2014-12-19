поставка мебели офисной для нужд филиала ОАО «Корпорация» «Комета» - «НПЦ ОЭКН».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Продавец осуществляет поставку товара в течение 30 (тридцати) календарных дней от момента перечисления аванса Заказчиком, на основании выставленного счета Продавца, в соответствии с заявкой Заказчика. Приемка товара по качеству и комплектности осуществляется при сдаче товара Заказчику в собранном виде. Форма оплаты: Безналичный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней, на основании выставленного счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Оплата осуществляется авансовым платежом после заключения договора, в размере 100% от суммы поставляемого товара. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным, после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.