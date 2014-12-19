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    Главная / Торги / поставка мебели офисной для нужд филиала ОАО «Корпорация» «Комета» - «НПЦ ОЭКН».

    поставка мебели офисной для нужд филиала ОАО «Корпорация» «Комета» - «НПЦ ОЭКН».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2014 11:0019.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401812682Дата и время окончания срока приема заявок Предметом настоящего договора является поставка мебели офисной (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.Стоимость доставки товара включается в стоимость товара, также в стоимость товара включается стоимость сборки товара.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401812682

    Уникальный номер закупки

    139/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка мебели офисной для нужд филиала ОАО «Корпорация» «Комета» - «НПЦ ОЭКН».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2014 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Научно-проектный Центр оптоэлектронных комплексов наблюдения
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    Почтовый адрес

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Контактный телефон

    +7 812 331-63-93

    Факс

    +7 812 331-61-00

    Адрес электронной почты

    peg@eoss.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колпинская Мария Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7.

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле мебелью в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    поставка мебели, рис

    Список лотов

    Лот 1

    Предметом настоящего договора является поставка мебели офисной (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.Стоимость доставки товара включается в стоимость товара, также в стоимость товара включается стоимость сборки товара.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 11:00 GMT +319.12.2014 11:0019.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401812682Дата и время окончания срока приема заявок Предметом настоящего договора является поставка мебели офисной (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.Стоимость доставки товара включается в стоимость товара, также в стоимость товара включается стоимость сборки товара.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7.

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 12:0019.12.2014 12:0019.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401812682Дата и время вскрытия заявок Предметом настоящего договора является поставка мебели офисной (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.Стоимость доставки товара включается в стоимость товара, также в стоимость товара включается стоимость сборки товара.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.201422.12.2014 15:0022.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401812682Подведение итогов не позднее Предметом настоящего договора является поставка мебели офисной (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.Стоимость доставки товара включается в стоимость товара, также в стоимость товара включается стоимость сборки товара.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предметом настоящего договора является поставка мебели офисной (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.Стоимость доставки товара включается в стоимость товара, также в стоимость товара включается стоимость сборки товара.

    Начальная цена

    70 171,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Продавца по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Продавец осуществляет поставку товара в течение 30 (тридцати) календарных дней от момента перечисления аванса Заказчиком, на основании выставленного счета Продавца, в соответствии с заявкой Заказчика. Приемка товара по качеству и комплектности осуществляется при сдаче товара Заказчику в собранном виде. Форма оплаты: Безналичный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней, на основании выставленного счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Оплата осуществляется авансовым платежом после заключения договора, в размере 100% от суммы поставляемого товара. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным, после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Адрес местонахождения

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.48.11

    Розничная торговля офисной мебелью

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭРГО Стол СТ1-08 80*60*76 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ЭРГО СТ4-16 L Стол 160*110/80*76 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ЭРГО БК2 блок компьютерный 32*28*40 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "КРС Кресло "Престиж GTP new (58*54h112) (c-11) "

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "СПС Стул "ИСО черный" 53*61h82 (c-11) "

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "ЭРГО ТВ-04з Тумба выкатная 40*50*66 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ЭРГО ПН1-16/2 Полка настольная 160*30*39 "

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "ЭРГО Тумба приставная с замком на верхнем ящике типа ER41.0204 80*60*76 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ЭРГО ПН1-18/2 Полка настольная 180*30*39 "

    Кол-во: 1

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