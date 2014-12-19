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    Главная / Торги / На право заключения договора на выполнение работ по ремонту

    На право заключения договора на выполнение работ по ремонту

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401812458Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на выполнение работ по ремонтуАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401812458

    Уникальный номер закупки

    91/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на выполнение работ по ремонту

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2014 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 к Техническому заданию

    Извещение

    Котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 151

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    zakupki@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемьева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на выполнение работ по ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.201422.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401812458Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на выполнение работ по ремонтуАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2014 10:0023.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401812458Подведение итогов не позднее На право заключения договора на выполнение работ по ремонтуАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.201423.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401812458Подведение итогов не позднее На право заключения договора на выполнение работ по ремонтуАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на выполнение работ по ремонту

    Начальная цена

    1 023 134,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    51 156,71 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    51 156,71

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    128 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Москва, Кочновский проезд,д.5,стр.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с котировочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    4520000

    Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На право заключения договора на выполнение работ по ремонту"

    Кол-во: 128

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