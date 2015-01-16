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    Главная / Торги / Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человек

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.01.2015 10:0016.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401812330Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человекМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401812330

    Уникальный номер закупки

    6200

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2014 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Проект договора ч.2

    Проект договора ч.1

    Документация

    Проект договора ч.5

    Проект договора ч.4

    Извещение

    Проект договора ч.3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-38

    Факс

    +7 495 276-29-38

    Адрес электронной почты

    zakupki@almaz-antey.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кашликов Андрей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.01.2015 10:00 GMT +316.01.2015 10:0016.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401812330Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человекМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.01.2015 10:00GMT +316.01.2015 10:0016.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401812330Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человекМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.01.201530.01.2015 10:0030.01.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401812330Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человекМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.02.2015 10:0006.02.2015 10:0006.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401812330Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человекМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.02.201506.02.2015 10:0006.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401812330Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человекМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человек

    Начальная цена

    8 492 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    254 760,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    254 760,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    66.03.1

    Добровольное медицинское страхование

    Документация лота

    ТЗ

    27.12.2016

    Проект договора ч.2

    27.12.2016

    Проект договора ч.1

    27.12.2016

    Документация

    27.12.2016

    Проект договора ч.5

    27.12.2016

    Проект договора ч.4

    27.12.2016

    Извещение

    27.12.2016

    Проект договора ч.3

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человек"

    Кол-во: 1

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