www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401812330
Уникальный номер закупки
6200
Наименование закупки
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человек
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2014 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кашликов Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человек
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.01.2015 10:00 GMT +316.01.2015 10:0016.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401812330Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человекМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.01.2015 10:00GMT +316.01.2015 10:0016.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401812330Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человекМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.01.201530.01.2015 10:0030.01.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401812330Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человекМосква
Подведение итогов не позднее
06.02.2015 10:0006.02.2015 10:0006.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401812330Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человекМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Филиала №1 г. Нижний Новгород в количестве 495 человек
Начальная цена
8 492 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
254 760,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
66.03.1
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.