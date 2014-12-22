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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку вентиляционного оборудования

    Запрос предложений на поставку вентиляционного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2014 12:0022.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412280Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного оборудования БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412280

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку вентиляционного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос предложений

    Опросный лист 12237.1-001-06-ОВ.С ОЛ1-8

    Опросный лист 12237.2-002-06-ОВ.С ОЛ1-3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    putenikhin@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Путенихин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вентиляционного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 12:00 GMT +322.12.2014 12:0022.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412280Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного оборудования Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2014 12:0022.12.2014 12:0022.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412280Дата и время вскрытия заявок Поставка вентиляционного оборудования Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2015 11:0031.01.2015 11:0031.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412280Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного оборудования Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.201531.01.2015 11:0031.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412280Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного оборудования Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно опросным листам

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    10% авансовый платеж, 90% по факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.23.1

    Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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