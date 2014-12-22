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Номер извещения
31401811746
Уникальный номер закупки
1214-410
Наименование закупки
Поставка кабельной продукции (1214-410)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2014 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-93-71
Факс
Адрес электронной почты
martinenko@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мартыненко Марина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги, связанные с производством электронных интегральных схем; отдельные операции процесса производства электронных компонентов, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 15:00 GMT +322.12.2014 15:0022.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401811746Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукции Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 15:0022.12.2014 15:0022.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401811746Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельной продукции Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции
Начальная цена
2 105 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
14 459 м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 (до проходной)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Отсутствуют
32.10.1
Документация лота
Кол-во: 14459
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