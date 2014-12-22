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    Главная / Торги / Поставка ЗИП для контейнеров-цистерн ИМО-5

    Поставка ЗИП для контейнеров-цистерн ИМО-5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2014 12:0022.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401812136Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для контейнеров-цистерн ИМО-5г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401812136

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/117

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ЗИП для контейнеров-цистерн ИМО-5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2014 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 499 912-86-93

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    otdkpt@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шайхалов Радик Адельзянович

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗИП для контейнеров-цистерн ИМО-5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 12:00 GMT +322.12.2014 12:0022.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401812136Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для контейнеров-цистерн ИМО-5г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2014 12:0022.12.2014 12:0022.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401812136Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП для контейнеров-цистерн ИМО-5г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.201424.12.2014 12:0024.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401812136Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП для контейнеров-цистерн ИМО-5г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗИП для контейнеров-цистерн ИМО-5

    Начальная цена

    2 886 814,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    57 736,29 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    57 736,29

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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех.заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Нижегородская обл., пгт Д-Константиново-5. Станция: Сечуга Горьковской ж.д.,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.65.2

    Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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