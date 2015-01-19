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Номер извещения
31401811728
Уникальный номер закупки
219/47-2014
Наименование закупки
Покупка сетевого оборудования (активного)
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2014 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-64-00
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Струков Валерий Иванович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка сетевого оборудования (активного)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2015 09:00 GMT +319.01.2015 09:0019.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401811728Дата и время окончания срока приема заявок Покупка сетевого оборудования (активного)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.01.2015 09:0022.01.2015 09:0022.01.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401811728Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка сетевого оборудования (активного)Екатеринбург
Дата и время проведения
22.01.2015 09:0022.01.2015 09:0022.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401811728Дата и время проведения Покупка сетевого оборудования (активного)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.01.2015 09:5528.01.2015 09:5528.01.2015 09:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401811728Подведение итогов не позднее Покупка сетевого оборудования (активного)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка сетевого оборудования (активного)
Начальная цена
6 400,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество товара: Сетевое оборудование (активное) по наименованию, в количестве, с характеристиками и в комплектации в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 219/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 219/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Заказчика по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 5
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