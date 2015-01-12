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Номер извещения
31401811639
Уникальный номер закупки
23-322-2014
Наименование закупки
" Ремонтные работы в коридоре на отметке -7,200м корпус 1, в осях Д1-Т, 19-20, площадка 1 «ОАО «НПО Стрела»".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2014 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupkistrela@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Николай Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Тула
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" Ремонтные работы в коридоре на отметке -7,200м корпус 1, в осях Д1-Т, 19-20, площадка 1 «ОАО «НПО Стрела»"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2015 10:00 GMT +312.01.2015 10:0012.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401811639Дата и время окончания срока приема заявок " Ремонтные работы в коридоре на отметке -7,200м корпус 1, в осях Д1-Т, 19-20, площадка 1 «ОАО «НПО Стрела»"Тула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.01.2015 23:5920.01.2015 23:5920.01.2015 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401811639Дата окончания срока рассмотрения заявок " Ремонтные работы в коридоре на отметке -7,200м корпус 1, в осях Д1-Т, 19-20, площадка 1 «ОАО «НПО Стрела»"Тула
Дата и время проведения
21.01.2015 10:0021.01.2015 10:0021.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401811639Дата и время проведения " Ремонтные работы в коридоре на отметке -7,200м корпус 1, в осях Д1-Т, 19-20, площадка 1 «ОАО «НПО Стрела»"Тула
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401811639Подведение итогов не позднее " Ремонтные работы в коридоре на отметке -7,200м корпус 1, в осях Д1-Т, 19-20, площадка 1 «ОАО «НПО Стрела»"Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
" Ремонтные работы в коридоре на отметке -7,200м корпус 1, в осях Д1-Т, 19-20, площадка 1 «ОАО «НПО Стрела»"
Начальная цена
650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с дефектной ведомостью.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тула, ул. М.Горького д. 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Отсутствуют
45.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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