Лот 1

Прием отходов производства и потребления (4, 5 класса опасности), в соответствии с перечнем отходов по видам и классам с указанием массы отходов. Вывоз отходов производства и потребления (4, 5 класса опасности), отходов от населения; Утилизация (захоронение) отходов населения; Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) Вывоз и утилизация опасных медицинских отходов и ветоши (ОМО); Вывоз и утилизация биологических отходов; Отлов и утилизация безнадзорных животных (БНЖ); Автотранспортные услуги,