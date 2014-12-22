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    Главная / Торги / ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"

    ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401811196Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401811196

    Уникальный номер закупки

    15-к

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2014 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    подпись

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Особое конструкторское бюро Пеленг
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Пеленг

    Юридический адрес

    620078, Свердловская область, , Екатеринбург, Гагарина, 28

    Почтовый адрес

    620078, Свердловская область, , Екатеринбург, Гагарина, 28

    Контактный телефон

    +7 343 362-84-52

    Факс

    +7 343 374-41-62

    Адрес электронной почты

    okb-peo@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немтинов Валерий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 10:00 GMT +322.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401811196Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2014 10:0023.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401811196Дата и время вскрытия заявок Ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.201423.12.2014 11:0023.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401811196Подведение итогов не позднее Ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"

    Начальная цена

    2 927 782,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем работ указан в конкурсной документации(во вложении)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620078, Г.Екатеринбург, ул.Гагарина, д.28, лит."К"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия указаны в конкурсной документации(во вложении)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Пеленг
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Пеленг

    Адрес местонахождения

    620078, Свердловская область, , Екатеринбург, Гагарина, 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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