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Номер извещения
31401811196
Уникальный номер закупки
15-к
Наименование закупки
ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2014 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620078, Свердловская область, , Екатеринбург, Гагарина, 28
Почтовый адрес
620078, Свердловская область, , Екатеринбург, Гагарина, 28
Контактный телефон
+7 343 362-84-52
Факс
+7 343 374-41-62
Адрес электронной почты
okb-peo@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Немтинов Валерий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 10:00 GMT +322.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401811196Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2014 10:0023.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401811196Дата и время вскрытия заявок Ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт санузлов и отделка кабинетов после замены окон ОАО "ОКБ "Пеленг"
Начальная цена
2 927 782,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем работ указан в конкурсной документации(во вложении)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620078, Г.Екатеринбург, ул.Гагарина, д.28, лит."К"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Пеленг
Все закупки и тендеры АО ОКБ Пеленг
Адрес местонахождения
620078, Свердловская область, , Екатеринбург, Гагарина, 28
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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