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Номер извещения
ГП412278
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен Корпус цилиндровой втулки 44013.53.078
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-60-35
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
e.urakova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уракова Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Запрос цен на Корпус цилиндровой втулки 44013.53.078 Поставляется согласна карты эскиза заготовки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 06:00 GMT +319.12.2014 06:0019.12.2014 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412278Дата и время окончания срока приема заявок Запрос цен на Корпус цилиндровой втулки 44013.53.078 Поставляется согласна карты эскиза заготовкиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2014 06:0019.12.2014 06:0019.12.2014 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412278Дата и время вскрытия заявок Запрос цен на Корпус цилиндровой втулки 44013.53.078 Поставляется согласна карты эскиза заготовкиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.12.2014 11:0019.12.2014 11:0019.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412278Подведение итогов не позднее Запрос цен на Корпус цилиндровой втулки 44013.53.078 Поставляется согласна карты эскиза заготовкиЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос цен на Корпус цилиндровой втулки 44013.53.078 Поставляется согласна карты эскиза заготовки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
28.40.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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