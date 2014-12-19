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Номер извещения
31401810994
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку горюче-смазочных материалов и сопутствующих товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2014 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Свердловская область, , Екатеринбург, 8 Марта, 24
Почтовый адрес
620102, Свердловская область, , Екатеринбург, Московская, 48г
Контактный телефон
+7 343 286-05-81 доб. 1199
Факс
+7 343 286-05-81
Адрес электронной почты
AZamshin@okenergo.com
Ф.И.О. контактного лица
Замшин Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для подразделений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 14:00 GMT +319.12.2014 14:0019.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401810994Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для подразделенийЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 07:0022.12.2014 07:0022.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401810994Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для подразделенийЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.12.2014 07:0022.12.2014 07:0022.12.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401810994Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для подразделенийЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для подразделений
Начальная цена
44 738 181,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 323 996 л.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620014, Свердловская область, , Екатеринбург, 8 Марта, 24
620102, Свердловская область, , Екатеринбург, Московская, 48г
Отсутствуют
50.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для подразделений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 14:00 GMT +319.12.2014 14:0019.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401810994Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для подразделенийЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 07:0022.12.2014 07:0022.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401810994Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для подразделенийЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.12.2014 07:0022.12.2014 07:0022.12.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401810994Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для подразделенийЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для подразделений
Начальная цена
7 948 200,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
259 973 л.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620014, Свердловская область, , Екатеринбург, 8 Марта, 24
620102, Свердловская область, , Екатеринбург, Московская, 48г
Отсутствуют
50.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Пелымского РКЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 14:00 GMT +319.12.2014 14:0019.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401810994Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Пелымского РКЭСЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 07:0022.12.2014 07:0022.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401810994Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Пелымского РКЭСЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.12.2014 07:0022.12.2014 07:0022.12.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401810994Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Пелымского РКЭСЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Пелымского РКЭС
Начальная цена
764 405,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
22 969 л.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620014, Свердловская область, , Екатеринбург, 8 Марта, 24
620102, Свердловская область, , Екатеринбург, Московская, 48г
Отсутствуют
50.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Староуткинского РКЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 14:00 GMT +319.12.2014 14:0019.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401810994Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Староуткинского РКЭСЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 07:0022.12.2014 07:0022.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401810994Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Староуткинского РКЭСЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.12.2014 07:0022.12.2014 07:0022.12.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401810994Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Староуткинского РКЭСЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Староуткинского РКЭС
Начальная цена
401 943,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 194 л.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620014, Свердловская область, , Екатеринбург, 8 Марта, 24
620102, Свердловская область, , Екатеринбург, Московская, 48г
Отсутствуют
50.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Таборинского участка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 14:00 GMT +319.12.2014 14:0019.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401810994Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Таборинского участкаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 07:0022.12.2014 07:0022.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401810994Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Таборинского участкаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.12.2014 07:0022.12.2014 07:0022.12.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401810994Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Таборинского участкаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Таборинского участка
Начальная цена
220 550,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 769 л.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620014, Свердловская область, , Екатеринбург, 8 Марта, 24
620102, Свердловская область, , Екатеринбург, Московская, 48г
Отсутствуют
50.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Шамарского участка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 14:00 GMT +319.12.2014 14:0019.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401810994Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Шамарского участкаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 07:0022.12.2014 07:0022.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401810994Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Шамарского участкаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.12.2014 07:0022.12.2014 07:0022.12.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401810994Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Шамарского участкаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ и сопутствующих товаров для Шамарского участка
Начальная цена
650 976,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
19 971 л.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620014, Свердловская область, , Екатеринбург, 8 Марта, 24
620102, Свердловская область, , Екатеринбург, Московская, 48г
Отсутствуют
50.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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