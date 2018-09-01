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Номер извещения
ГП808075
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Задолженность ООО «Издательский Дом Третий Рим» (ИНН 7723319352) по Соглашению на предоставление кредита № 2008-12 от 07.02.2008 года на сумму в размере 79 045 834 рубля 97 копеек. Поручители: - Сукат Ян Юрьевич; - Ким Леонид Владимирович; - Бесчетнов Константин Викторович. Задолженность уступлена по договору цессии АКБ «АК БАРС». Правопреемтсво проведено.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
01.08.2018 14:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Контактный телефон
+7 962 554-15-64
Факс
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Адрес электронной почты
valiullinda@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Валиуллин Динар Айратович
Место рассмотрения предложений
Казань
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Задолженность ООО «Издательский Дом Третий Рим» (ИНН 7723319352) по Соглашению на предоставление кредита № 2008-12 от 07.02.2008 года на сумму в размере 79 045 834 рубля 97 копеек. Поручители: - Сукат Ян Юрьевич; - Ким Леонид Владимирович; - Бесчетнов Константин Викторович. Задолженность уступлена по договору цессии АКБ «АК БАРС». Правопреемтсво проведено.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2018 09:00 GMT +301.09.2018 09:0001.09.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП808075Дата и время окончания срока приема заявок Задолженность ООО «Издательский Дом Третий Рим» (ИНН 7723319352) по Соглашению на предоставление кредита № 2008-12 от 07.02.2008 года на сумму в размере 79 045 834 рубля 97 копеек. Поручители: - Сукат Ян Юрьевич; - Ким Леонид Владимирович; - Бесчетнов Константин Викторович. Задолженность уступлена по договору цессии АКБ «АК БАРС». Правопреемтсво проведено. Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.09.2018 14:0003.09.2018 14:0003.09.2018 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП808075Дата окончания срока рассмотрения заявок Задолженность ООО «Издательский Дом Третий Рим» (ИНН 7723319352) по Соглашению на предоставление кредита № 2008-12 от 07.02.2008 года на сумму в размере 79 045 834 рубля 97 копеек. Поручители: - Сукат Ян Юрьевич; - Ким Леонид Владимирович; - Бесчетнов Константин Викторович. Задолженность уступлена по договору цессии АКБ «АК БАРС». Правопреемтсво проведено. Казань
Дата и время проведения
04.09.2018 09:0004.09.2018 09:0004.09.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП808075Дата и время проведения Задолженность ООО «Издательский Дом Третий Рим» (ИНН 7723319352) по Соглашению на предоставление кредита № 2008-12 от 07.02.2008 года на сумму в размере 79 045 834 рубля 97 копеек. Поручители: - Сукат Ян Юрьевич; - Ким Леонид Владимирович; - Бесчетнов Константин Викторович. Задолженность уступлена по договору цессии АКБ «АК БАРС». Правопреемтсво проведено. Казань
Подведение итогов не позднее
05.09.2018 09:0005.09.2018 09:0005.09.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП808075Подведение итогов не позднее Задолженность ООО «Издательский Дом Третий Рим» (ИНН 7723319352) по Соглашению на предоставление кредита № 2008-12 от 07.02.2008 года на сумму в размере 79 045 834 рубля 97 копеек. Поручители: - Сукат Ян Юрьевич; - Ким Леонид Владимирович; - Бесчетнов Константин Викторович. Задолженность уступлена по договору цессии АКБ «АК БАРС». Правопреемтсво проведено. Казань
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
05.09.201805.09.2018 09:0005.09.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП808075Подведение итогов не позднее Задолженность ООО «Издательский Дом Третий Рим» (ИНН 7723319352) по Соглашению на предоставление кредита № 2008-12 от 07.02.2008 года на сумму в размере 79 045 834 рубля 97 копеек. Поручители: - Сукат Ян Юрьевич; - Ким Леонид Владимирович; - Бесчетнов Константин Викторович. Задолженность уступлена по договору цессии АКБ «АК БАРС». Правопреемтсво проведено. Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задолженность ООО «Издательский Дом Третий Рим» (ИНН 7723319352) по Соглашению на предоставление кредита № 2008-12 от 07.02.2008 года на сумму в размере 79 045 834 рубля 97 копеек. Поручители: - Сукат Ян Юрьевич; - Ким Леонид Владимирович; - Бесчетнов Константин Викторович. Задолженность уступлена по договору цессии АКБ «АК БАРС». Правопреемтсво проведено.
Начальная цена
3 952 291,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Задолженность ООО «Издательский Дом Третий Рим» (ИНН 7723319352) по Соглашению на предоставление кредита № 2008-12 от 07.02.2008 года на сумму в размере 79 045 834 рубля 97 копеек. Поручители: - Сукат Ян Юрьевич; - Ким Леонид Владимирович; - Бесчетнов Константин Викторович. Задолженность уступлена по договору цессии АКБ «АК БАРС». Правопреемтсво проведено.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Сайт электронной площадки - https://etp.gpb.ruРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛИРИДАН 1
Все закупки и тендеры ЛИРИДАН 1
Адрес местонахождения
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
69.20.40.000
Документация лота
Кол-во: 1