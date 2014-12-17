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Номер извещения
31401809876
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика ГСМ Дт (зим), АИ-92, АИ-80, АИ-95
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2014 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Почтовый адрес
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Контактный телефон
+7 902 763-36-92
Факс
+7 3952 21-47-99
Адрес электронной почты
Sudomoikin_sa@irkvkx.ru
Ф.И.О. контактного лица
Судомойкин Не указано
Место рассмотрения предложений
Иркутск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГСМ Дт (зим), АИ-92, АИ-80, АИ-95
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2014 06:30 GMT +317.12.2014 06:3017.12.2014 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401809876Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ Дт (зим), АИ-92, АИ-80, АИ-95 Иркутск
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2014 08:0017.12.2014 08:0017.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401809876Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ Дт (зим), АИ-92, АИ-80, АИ-95 Иркутск
Подведение итогов не позднее
22.12.2014 09:0022.12.2014 09:0022.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401809876Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ Дт (зим), АИ-92, АИ-80, АИ-95 Иркутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ Дт (зим), АИ-92, АИ-80, АИ-95
Начальная цена
6 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 920 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Дт(зим). - 126 000,00 лАИ-92 - 8 400 ,00 лАИ-80 - 20 280,00 лАИ-95 - 5 370,00 л
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки товара - на автозаправочной станции ПродавцаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Все закупки и тендеры МУП «Водоканал» г. Иркутска
Адрес местонахождения
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Отсутствуют
41
Документация лота
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