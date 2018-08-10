ЛОТ 1: ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕМЕ: «Обработка сейсморазведочных материалов МОГТ 3D, отработанных в 2021-2022 гг. с получением единого интегрированного цифрового массива данных МОГТ3Д с работами сезонов 2019-2020 гг и 2020-2021 гг на Ангаро-Ленском месторождении» ЛОТ 2: ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕМЕ «Интерпретационное сопровождение обработки, интерпретация сейсморазведочных материалов МОГТ 3D, отработанных в 2019 -2020 гг., 2020-2021 гг и 2021-2022 гг. с получением единого интегрированного цифрового массива данных МОГТ3Д на Ангаро-Ленском месторождении»