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Номер извещения
ГП808057
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС». Саратовская область
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.08.2018 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 30-91-15 доб. 2119
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
SurkovAA@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сурков Алексей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Саратов
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2018 09:00 GMT +310.08.2018 09:0010.08.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП808057Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС».Саратов
Подведение итогов не позднее
25.08.2018 22:0025.08.2018 22:0025.08.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП808057Подведение итогов не позднее Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС».Саратов
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 услуги
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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