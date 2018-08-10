Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС». Саратовская область

    Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС». Саратовская область

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2018 09:0010.08.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП808057Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС».СаратовПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП808057

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС». Саратовская область

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.08.2018 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение Лот 140

    Техническое задание

    Расположение земельных участков

    Договор

    Форма заявки

    Список субподрядчиков

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 30-91-15 доб. 2119

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    SurkovAA@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сурков Алексей Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2018 09:00 GMT +310.08.2018 09:0010.08.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП808057Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС».Саратов

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2018 22:0025.08.2018 22:0025.08.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП808057Подведение итогов не позднее Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС».Саратов

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    25.08.201825.08.2018 22:0025.08.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП808057Подведение итогов не позднее Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС».Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по межеванию, выделению земельных участков и постановке на кадастровый учёт объектов капитального строительства ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 услуги

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратовская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    желательно работа по отсрочке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    71.12.3

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности сооружений Общества"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Работа с правообладателями земельных участков, образование новых земельных участков "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Межевание земельных участков"

    Кол-во: 1

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПЕТРОМИР
    Запрос предложений № ГП225284
    ЛОТ 1: ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕМЕ: «Обработка сейсморазведочных материалов МОГТ 3D, отработанных в 2021-2022 гг. с получением единого интегрированного цифрового массива данных МОГТ3Д с работами сезонов 2019-2020 гг и 2020-2021 гг на Ангаро-Ленском месторождении» ЛОТ 2: ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕМЕ «Интерпретационное сопровождение обработки, интерпретация сейсморазведочных материалов МОГТ 3D, отработанных в 2019 -2020 гг., 2020-2021 гг и 2021-2022 гг. с получением единого интегрированного цифрового массива данных МОГТ3Д на Ангаро-Ленском месторождении»
    ЛОТ 1: ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕМЕ: «Обработка сейсморазведочных материалов МОГТ 3D, отработанных...
    590691
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211063031
    Выполнение работ проектно-изыскательских
    Выполнение работ проектно-изыскательских
    590941
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    10 335 364
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 32211091801
    08/2022/ОКОЭФ Отбор организации на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям в рамках подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения ООО «Газпром газораспределение Самара» на 2022-2023 г.
    08/2022/ОКОЭФ Отбор организации на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям в...
    595208
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    5 421 052
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211083963
    КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ХМАО, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН)
    КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ...
    594120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    44 725 905
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211083770
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ХМАО, Г.ЮГОРСК)
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ...
    594090
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    13 125 004
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211083704
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ХМАО, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН)
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ...
    594084
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    849 169
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211083604
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ХМАО, БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН)
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ...
    594065
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    4 035 932
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211076737
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ХМАО, БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН)
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ...
    592936
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    1 526 714
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить