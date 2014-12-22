Поставка средств индивидуальной защиты для оснащения нештатного газоспасательного формирования на 2015 год

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных.Срок поставки: в течение апреля месяца 2015 года,в течение 10 календарных дней с момента получения отгрузочной разнарядки от Заказчика.