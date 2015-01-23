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Номер извещения
ГП412274
Уникальный номер закупки
213
Наименование закупки
Уведомление о проведении запроса предложений на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения в 2015 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Уведомление о проведении запроса предложений на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения в 2015 году
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2
Почтовый адрес
123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2
Контактный телефон
+7 495 721-89-89
Факс
+7 495 721-85-85
Адрес электронной почты
oac1@vmu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леонова Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
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Уведомление о проведении запроса предложений на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения в 2015 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.01.2015 15:00 GMT +323.01.2015 15:0023.01.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412274Дата и время окончания срока приема заявок Уведомление о проведении запроса предложений на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения в 2015 годуМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.01.2015 15:0023.01.2015 15:0023.01.2015 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412274Дата и время вскрытия заявок Уведомление о проведении запроса предложений на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения в 2015 годуМосква
Подведение итогов не позднее
27.01.2015 13:0027.01.2015 13:0027.01.2015 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412274Подведение итогов не позднее Уведомление о проведении запроса предложений на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения в 2015 годуМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.01.201527.01.2015 13:0027.01.2015 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412274Подведение итогов не позднее Уведомление о проведении запроса предложений на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения в 2015 годуМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уведомление о проведении запроса предложений на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения в 2015 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Перечня объектов по запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ОХК «УРАЛХИМ»
Все закупки и тендеры «ОХК «УРАЛХИМ»
Адрес местонахождения
123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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