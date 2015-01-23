Уведомление о проведении запроса предложений на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения в 2015 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП412274 Уникальный номер закупки 213 Номер закупки Наименование закупки Уведомление о проведении запроса предложений на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения в 2015 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»

Все закупки и тендеры «ОХК «УРАЛХИМ» Юридический адрес 123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2 Почтовый адрес 123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2 Контактный телефон +7 495 721-89-89 Факс +7 495 721-85-85 Адрес электронной почты oac1@vmu.ru Ф.И.О. контактного лица Леонова Не указано Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом Ключевые слова:

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