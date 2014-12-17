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    Главная / Торги / Предоставление в аренду приватных вагонов (10 ед)

    Предоставление в аренду приватных вагонов (10 ед)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2014 12:0017.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412268Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление в аренду приватных вагонов (10 ед)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412268

    Уникальный номер закупки

    1212

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление в аренду приватных вагонов (10 ед)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-51-53

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    I.Balyakina@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балякина Ирина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги в области радиовещания

    Ключевые слова:

    вагон

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление в аренду приватных вагонов (10 ед)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2014 12:00 GMT +317.12.2014 12:0017.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412268Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление в аренду приватных вагонов (10 ед)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2014 12:0017.12.2014 12:0017.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412268Дата и время вскрытия заявок Предоставление в аренду приватных вагонов (10 ед)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.201423.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412268Подведение итогов не позднее Предоставление в аренду приватных вагонов (10 ед)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление в аренду приватных вагонов (10 ед)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предоставление в аренду приватных вагонов (10 ед)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата производится в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    60.10

    Деятельность железнодорожного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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