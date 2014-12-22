Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты между Сторонами производятся в безналичной форме в виде 100% единовременного авансового платежа в рублях Российской Федерации на основании счета, выставляемого поставщиком, который должен быть оплачен в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания договора.