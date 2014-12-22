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Номер извещения
ГП412264
Уникальный номер закупки
094/ГГЭС/12.12.2014/ЗКэ/55-02
Наименование закупки
Приобретение дополнительных лицензий IBM Cognos
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
Почтовый адрес
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Контактный телефон
+7 495 777-77-97 доб. 1471
Факс
+7 495 777-97-40
Адрес электронной почты
e.sazonova@gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сазонова Екатерина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение дополнительных лицензий IBM Cognos
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 10:00 GMT +322.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412264Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение дополнительных лицензий IBM CognosМосква
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 10:0022.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412264Дата и время вскрытия заявок Приобретение дополнительных лицензий IBM CognosМосква
Подведение итогов не позднее
25.12.2014 16:0025.12.2014 16:0025.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412264Подведение итогов не позднее Приобретение дополнительных лицензий IBM CognosМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение дополнительных лицензий IBM Cognos
Начальная цена
1 721 554,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 117647, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125. Срок поставки не более 2 (двух) недель с даты подписания договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром газэнергосеть
Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть
Адрес местонахождения
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Отсутствуют
72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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