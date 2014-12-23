Приобретение ИТ оборудования для организации рабочих мест

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 Оборудование приобретается частями (по запросу заказчика на основании счета поставщика); Заказчик обязуется выкупить весь объем оборудования, согласно спецификации (п. № 3.1.), в течение 12 месяцев с момента подписания договора на поставку оборудования.Рассчитать логистику >