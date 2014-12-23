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Номер извещения
ГП412261
Уникальный номер закупки
091/ГГЭС/12.12.2014/ЗКэ/55-02
Наименование закупки
Приобретение ИТ оборудования для организации рабочих мест
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
Почтовый адрес
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Контактный телефон
+7 495 777-77-97 доб. 1471
Факс
+7 495 777-97-40
Адрес электронной почты
e.sazonova@gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сазонова Екатерина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение ИТ оборудования для организации рабочих мест
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2014 10:00 GMT +323.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412261Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ИТ оборудования для организации рабочих местМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2014 10:0023.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412261Дата и время вскрытия заявок Приобретение ИТ оборудования для организации рабочих местМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение ИТ оборудования для организации рабочих мест
Начальная цена
5 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 Оборудование приобретается частями (по запросу заказчика на основании счета поставщика); Заказчик обязуется выкупить весь объем оборудования, согласно спецификации (п. № 3.1.), в течение 12 месяцев с момента подписания договора на поставку оборудования.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром газэнергосеть
Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть
Адрес местонахождения
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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