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Номер извещения
ГП412257
Уникальный номер закупки
326-А-ВЦ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.01.2015 11:00 GMT +316.01.2015 11:0016.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412257Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.01.2015 11:0019.01.2015 11:0019.01.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412257Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
20.01.2015 11:0020.01.2015 11:0020.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412257Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
21.01.2015 11:0021.01.2015 11:0021.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412257Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.01.201521.01.2015 11:0021.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412257Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)
Начальная цена
168,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
201 144,73 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 193,1 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская область, г. Челябинск, тракт Троицкий, д. 21-иРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.01.2015 11:00 GMT +316.01.2015 11:0016.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412257Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.01.2015 11:0019.01.2015 11:0019.01.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412257Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
20.01.2015 11:0020.01.2015 11:0020.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412257Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
21.01.2015 11:0021.01.2015 11:0021.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412257Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.01.201521.01.2015 11:0021.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412257Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)
Начальная цена
92,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
45 224,30 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
488,70 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пензенская область, г. Каменка, улица Белинская, д. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.01.2015 11:00 GMT +316.01.2015 11:0016.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412257Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.01.2015 11:0019.01.2015 11:0019.01.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412257Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
20.01.2015 11:0020.01.2015 11:0020.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412257Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
21.01.2015 11:0021.01.2015 11:0021.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412257Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.01.201521.01.2015 11:0021.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412257Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область, Пензенская область, Саратовская область)
Начальная цена
146,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
227 423,07 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 556,2 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская область, г. Балашов, п. Балашов-3, д. 2/196Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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