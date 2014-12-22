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    Главная / Торги / Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) (1214-395)

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) (1214-395)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2014 17:0022.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401806637Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401806637

    Уникальный номер закупки

    1214-395

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) (1214-395)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2014 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Отказ от проведения процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    martinenko@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартыненко Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Компоненты электронные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 17:00 GMT +322.12.2014 17:0022.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401806637Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2014 17:0022.12.2014 17:0022.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401806637Дата и время вскрытия заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 10:0029.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806637Подведение итогов не позднее Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП)

    Начальная цена

    497 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    13 911 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 (до проходной)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Осуществляется 50-процентная предоплата поставляемого Товара. Окончательная оплата Товара производится в течение 20 рабочих дней после получения Покупателем Товара и оригинала счета на оплату.Срок поставки: согласно срокам, указанным в спецификации, с даты оплаты счета на аванс
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    32.10

    Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов

    Документация лота

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭРИ ИП"

    Кол-во: 13911

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