Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Продукция производства не ранее 2014г Наличие сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации. Срок поставки продукции - не более 14 рабочих дней с момента подписания договора поставки продукции. Лот является неделимым. Участник может подать заявку только на весь объем продукции, зяавленной к закупке.