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    Главная / Торги / Закупка теплового оборудования

    Закупка теплового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2014 13:0018.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412256Дата и время окончания срока приема заявок Тепловое оборудованиеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412256

    Уникальный номер закупки

    231

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка теплового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Тепловое оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2014 13:00 GMT +318.12.2014 13:0018.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412256Дата и время окончания срока приема заявок Тепловое оборудованиеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2014 13:0018.12.2014 13:0018.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412256Дата и время вскрытия заявок Тепловое оборудованиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2014 16:3022.12.2014 16:3022.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412256Подведение итогов не позднее Тепловое оборудованиеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.201422.12.2014 16:3022.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412256Подведение итогов не позднее Тепловое оборудованиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тепловое оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция производства не ранее 2014г Наличие сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации. Срок поставки продукции - не более 14 рабочих дней с момента подписания договора поставки продукции. Лот является неделимым. Участник может подать заявку только на весь объем продукции, зяавленной к закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тепловая пушка СФО-25, 380В, Мощность нагрева, кВт, 25, Напряжение сети 380В, "

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Тепловая пушка Neoclima ТПП-3 Мощность нагрева, кВт, 3, Напряжение сети 220В, "

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Электрокалорифер СФО-20/10 Мощность , кВт, 20, Мощность 1 ступень , кВт, 10, Мощность , 2 ступень, кВт, 20, Напряжение сети 380В, "

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Калорифер электрический СФО-60 Мощность номинальная, кВт, 60, Напряжение сети 380В, "

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Отопитель электрический "РУСНИТ 2100М"Мощность 100 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Расширительный бак для системы отопления Reflex N-8, объем 8 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Калорифер электрический, СФО-66, Мощность нагрева, кВт, 66, Напряжение сети 380В, "

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Блок тэнов (1 блок - 9 тенов) ЕВЖИ.681.813.001 для СФО-66"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Инфракрасный обогреватель воздуха Timberk Tropicana ТСН.А3.2000, Мощность , кВт, 2 "

    Кол-во: 12

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