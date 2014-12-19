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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401804667
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компьютеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2014 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Контактный телефон
+7 3467 36-18-83
Факс
--
Адрес электронной почты
tp@tp86.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пермяков Павел Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютеров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 09:00 GMT +319.12.2014 09:0019.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401804667Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеровХанты-Мансийск
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2014 09:3019.12.2014 09:3019.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401804667Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютеровХанты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютеров
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
628007, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Технопарк высоких технологий
Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Отсутствуют
51.84
Документация лота
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