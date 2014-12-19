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    Главная / Торги / Поставка компьютеров

    Поставка компьютеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2014 09:0019.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401804667Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеровХанты-МансийскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401804667

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2014 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 4 - Проект договора

    Приложение 1 - Форма котировочной заявки

    Приложение 3 - Техническое задание

    Приложение 2 - Состав заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Технопарк высоких технологий»
    Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Контактный телефон

    +7 3467 36-18-83

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tp@tp86.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пермяков Павел Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийск

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютеров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 09:00 GMT +319.12.2014 09:0019.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401804667Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеровХанты-Мансийск

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 09:3019.12.2014 09:3019.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401804667Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютеровХанты-Мансийск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.12.201419.12.2014 12:0019.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401804667Подведение итогов не позднее Поставка компьютеровХанты-Мансийск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютеров

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    628007, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием и Проектом договора (Приложения 3 и 4 к извещению о проведении запроса котировок)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Технопарк высоких технологий
    Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.84

    Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением

    Документация лота

    Приложение 4 - Проект договора

    29.09.2016

    Приложение 1 - Форма котировочной заявки

    29.09.2016

    Приложение 3 - Техническое задание

    29.09.2016

    Приложение 2 - Состав заявки

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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