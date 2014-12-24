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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку металлопроката для нужд ООО "УМЗ" в первом квратале 2015г.

    Запрос предложений на поставку металлопроката для нужд ООО "УМЗ" в первом квратале 2015г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2014 13:0024.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412248Дата и время окончания срока приема заявок Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.09Г2С Ф 460мм.; длина от 3 до 5 метров, масса заготовки 4-11т.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412248

    Уникальный номер закупки

    88

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку металлопроката для нужд ООО "УМЗ" в первом квратале 2015г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    nazipova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назипова Нэля Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Кабели и арматура кабельная

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.09Г2С Ф 460мм.; длина от 3 до 5 метров, масса заготовки 4-11т.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2014 13:00 GMT +324.12.2014 13:0024.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412248Дата и время окончания срока приема заявок Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.09Г2С Ф 460мм.; длина от 3 до 5 метров, масса заготовки 4-11т.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2014 13:0024.12.2014 13:0024.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412248Дата и время вскрытия заявок Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.09Г2С Ф 460мм.; длина от 3 до 5 метров, масса заготовки 4-11т.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2015 20:3031.01.2015 20:3031.01.2015 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412248Подведение итогов не позднее Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.09Г2С Ф 460мм.; длина от 3 до 5 метров, масса заготовки 4-11т.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.201531.01.2015 20:3031.01.2015 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412248Подведение итогов не позднее Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.09Г2С Ф 460мм.; длина от 3 до 5 метров, масса заготовки 4-11т.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.09Г2С Ф 460мм.; длина от 3 до 5 метров, масса заготовки 4-11т.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    60т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку ОАО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    20% предоплата, 80% по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.3

    Производство прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.09Г2С, Ф 460мм."

    Кол-во: 60

    Лот 2

    Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.20 Ф 460мм.; длина от 3 до 5 метров, масса заготовки 4-11т.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2014 13:00 GMT +324.12.2014 13:0024.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412248Дата и время окончания срока приема заявок Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.20 Ф 460мм.; длина от 3 до 5 метров, масса заготовки 4-11т.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2014 13:0024.12.2014 13:0024.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412248Дата и время вскрытия заявок Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.20 Ф 460мм.; длина от 3 до 5 метров, масса заготовки 4-11т.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2015 20:3031.01.2015 20:3031.01.2015 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412248Подведение итогов не позднее Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.20 Ф 460мм.; длина от 3 до 5 метров, масса заготовки 4-11т.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.201531.01.2015 20:3031.01.2015 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412248Подведение итогов не позднее Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.20 Ф 460мм.; длина от 3 до 5 метров, масса заготовки 4-11т.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.20 Ф 460мм.; длина от 3 до 5 метров, масса заготовки 4-11т.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    60т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку ОАО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    20% предоплата, 80% по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.3

    Производство прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Непрерывно литая заготовка круглого сечения ст.20 Ф 460мм.; "

    Кол-во: 60

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