На право заключения договора купли-продажи нежилого здания и земельного участка по адресу г. Челябинск, ул. Сталеваров, дом 7в: 1) Продажа нежилого здания, общей площадью 705,5 квадратных метров; 2) земельный участок под зданием общей площадью 795 квадратных метров кадастровый номер 74:36:0116008:20. Заключены долгосрочные договоры аренды с якорными арендаторами на все здание.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП831177 Уникальный номер закупки 1 Номер закупки Наименование закупки На право заключения договора купли-продажи нежилого здания и земельного участка по адресу г. Челябинск, ул. Сталеваров, дом 7в: 1) Продажа нежилого здания, общей площадью 705,5 квадратных метров; 2) земельный участок под зданием общей площадью 795 квадратных метров кадастровый номер 74:36:0116008:20. Заключены долгосрочные договоры аренды с якорными арендаторами на все здание. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Индивидуальный предприниматель ПОДПЯТНИКОВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ

Все закупки и тендеры Юридический адрес 454000, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Мелькомбинат 2, дом 2, участок 1, дом 18 Почтовый адрес 454000, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Мелькомбинат 2, дом 2, участок 1, дом 18 Контактный телефон +7 908 080-10-55 Факс -- Адрес электронной почты 1@2004000.ru Ф.И.О. контактного лица Подпятников Степан Николаевич Место рассмотрения предложений Челябинск Закупки и тендеры Челябинская область Ключевые слова:

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