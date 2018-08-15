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Номер извещения
ГП831177
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
На право заключения договора купли-продажи нежилого здания и земельного участка по адресу г. Челябинск, ул. Сталеваров, дом 7в: 1) Продажа нежилого здания, общей площадью 705,5 квадратных метров; 2) земельный участок под зданием общей площадью 795 квадратных метров кадастровый номер 74:36:0116008:20. Заключены долгосрочные договоры аренды с якорными арендаторами на все здание.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.07.2018 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454000, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Мелькомбинат 2, дом 2, участок 1, дом 18
Почтовый адрес
454000, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Мелькомбинат 2, дом 2, участок 1, дом 18
Контактный телефон
+7 908 080-10-55
Факс
--
Адрес электронной почты
1@2004000.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подпятников Степан Николаевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Продажа нежилого здания и земельного участка по адресу г. Челябинск, ул. Сталеваров, дом 7в: 1) Продажа нежилого здания, общей площадью 705,5 квадратных метров; 2) земельный участок под зданием общей площадью 795 квадратных метров кадастровый номер 74:36:0116008:20. Заключены долгосрочные договоры аренды с якорными арендаторами на все здание.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2018 10:00 GMT +315.08.2018 10:0015.08.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП831177Дата и время окончания срока приема заявок Продажа нежилого здания и земельного участка по адресу г. Челябинск, ул. Сталеваров, дом 7в: 1) Продажа нежилого здания, общей площадью 705,5 квадратных метров; 2) земельный участок под зданием общей площадью 795 квадратных метров кадастровый номер 74:36:0116008:20. Заключены долгосрочные договоры аренды с якорными арендаторами на все здание.Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2018 10:0015.08.2018 10:0015.08.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП831177Дата и время вскрытия заявок Продажа нежилого здания и земельного участка по адресу г. Челябинск, ул. Сталеваров, дом 7в: 1) Продажа нежилого здания, общей площадью 705,5 квадратных метров; 2) земельный участок под зданием общей площадью 795 квадратных метров кадастровый номер 74:36:0116008:20. Заключены долгосрочные договоры аренды с якорными арендаторами на все здание.Челябинск
Подведение итогов не позднее
16.08.2018 10:0016.08.2018 10:0016.08.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП831177Подведение итогов не позднее Продажа нежилого здания и земельного участка по адресу г. Челябинск, ул. Сталеваров, дом 7в: 1) Продажа нежилого здания, общей площадью 705,5 квадратных метров; 2) земельный участок под зданием общей площадью 795 квадратных метров кадастровый номер 74:36:0116008:20. Заключены долгосрочные договоры аренды с якорными арендаторами на все здание.Челябинск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
16.08.201816.08.2018 10:0016.08.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП831177Подведение итогов не позднее Продажа нежилого здания и земельного участка по адресу г. Челябинск, ул. Сталеваров, дом 7в: 1) Продажа нежилого здания, общей площадью 705,5 квадратных метров; 2) земельный участок под зданием общей площадью 795 квадратных метров кадастровый номер 74:36:0116008:20. Заключены долгосрочные договоры аренды с якорными арендаторами на все здание.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа нежилого здания и земельного участка по адресу г. Челябинск, ул. Сталеваров, дом 7в: 1) Продажа нежилого здания, общей площадью 705,5 квадратных метров; 2) земельный участок под зданием общей площадью 795 квадратных метров кадастровый номер 74:36:0116008:20. Заключены долгосрочные договоры аренды с якорными арендаторами на все здание.
Начальная цена
55 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г Челябинск, ул Сталеваров дом 7вРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Индивидуальный предприниматель ПОДПЯТНИКОВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ
Все закупки и тендеры
Адрес местонахождения
454000, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Мелькомбинат 2, дом 2, участок 1, дом 18
41.20.20
Документация лота
Кол-во: 1