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    Главная / Торги / Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.

    Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2014 07:0018.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412245Дата и время окончания срока приема заявок Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412245

    Уникальный номер закупки

    492-2 от 04.12.2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Опросный лист 3090

    Опросный лист 3091

    Форма предложения на тендер

    Опросный лист 3080

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-09-07

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    f.s.koptelova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коптелова Фаина Степановна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2014 07:00 GMT +318.12.2014 07:0018.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412245Дата и время окончания срока приема заявок Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2014 07:0018.12.2014 07:0018.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412245Дата и время вскрытия заявок Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 11:3018.12.2014 11:3018.12.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412245Подведение итогов не позднее Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 11:3018.12.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412245Подведение итогов не позднее Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Свердловская обл., пер. Хибиногорский, 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без предоплаты, срок оплаты не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней с момента поставки продукции на склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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