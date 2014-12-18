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Номер извещения
ГП412245
Уникальный номер закупки
492-2 от 04.12.2014
Наименование закупки
Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-09-07
Факс
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Адрес электронной почты
f.s.koptelova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коптелова Фаина Степановна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2014 07:00 GMT +318.12.2014 07:0018.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412245Дата и время окончания срока приема заявок Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.12.2014 07:0018.12.2014 07:0018.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412245Дата и время вскрытия заявок Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 11:3018.12.2014 11:3018.12.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412245Подведение итогов не позднее Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.12.201418.12.2014 11:3018.12.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412245Подведение итогов не позднее Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовлени оборудования: 1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Узел нефтяного сепаратора со сбросом воды (С1/2) - 12393.17Р-01-06.034-ТХ-ОЛ1 - 1шт. 2. Газосепаратор - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ2 - 1шт. 3. Сепаратор-пробкоуловитель - 12393.16Р-06-07.001-ТХ1-ОЛ1 - 1шт.Согласно требований прилагаемых опросных листов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Свердловская обл., пер. Хибиногорский, 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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