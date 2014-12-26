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    Главная / Торги / проволока

    проволока

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2014 10:0026.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412244Дата и время окончания срока приема заявок проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412244

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    проволока

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью БрянскАгрострой
    Все закупки и тендеры БрянскАгрострой

    Юридический адрес

    241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А

    Почтовый адрес

    241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А

    Контактный телефон

    +7 910 330-57-49

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    A.M.Goncharov@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончаров Артур Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Закупки и тендеры Проволока холоднотянутая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.12.2014 10:00 GMT +326.12.2014 10:0026.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412244Дата и время окончания срока приема заявок проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.12.2014 10:2526.12.2014 10:2526.12.2014 10:25Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412244Дата окончания срока рассмотрения заявок проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Дата и время проведения

    26.12.2014 11:0026.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412244Дата и время проведения проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Подведение итогов не позднее

    26.12.2014 15:0026.12.2014 15:0026.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412244Подведение итогов не позднее проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.12.201426.12.2014 15:0026.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412244Подведение итогов не позднее проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта

    Начальная цена

    860 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20000 по договору заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская область, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62А Поставка осуществляется за счет сил и средств поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа от 10 рабочих дней Поставка всего объема 19-22.01.2015 года. Вес бухт 200-400 кг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БрянскАгрострой
    Все закупки и тендеры БрянскАгрострой

    Адрес местонахождения

    241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.34

    Производство стальной проволоки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта "

    Кол-во: 20000

    Лот 2

    Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.12.2014 10:00 GMT +326.12.2014 10:0026.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412244Дата и время окончания срока приема заявок Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.12.2014 10:2526.12.2014 10:2526.12.2014 10:25Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412244Дата окончания срока рассмотрения заявок Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Дата и время проведения

    26.12.2014 11:0026.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412244Дата и время проведения Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Подведение итогов не позднее

    26.12.2014 15:0026.12.2014 15:0026.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412244Подведение итогов не позднее Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.12.201426.12.2014 15:0026.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412244Подведение итогов не позднее Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта

    Начальная цена

    2 460 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    60000 по договору заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская область, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62А Поставка осуществляется за счет сил и средств поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа от 10 рабочих дней Поставка осуществляется 3 партиями: -08.01.15 г. -17.01.15 г. -27.01.15г. Вес бухт 200-400 кг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БрянскАгрострой
    Все закупки и тендеры БрянскАгрострой

    Адрес местонахождения

    241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.34

    Производство стальной проволоки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта"

    Кол-во: 60000

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