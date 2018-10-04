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Номер извещения
ГП831124
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству монолитных железобетонных конструкций с использованием собственных инструментов, опалубки и расходных материалов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.07.2018 09:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450112, РЕСП БАШКОРТОСТАН02, Г УФА, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 60, ОФИС 316
Почтовый адрес
450112, РЕСП БАШКОРТОСТАН02, Г УФА, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 60, ОФИС 316
Контактный телефон
+7 347 276-31-22
Факс
+7 347 276-23-19
Адрес электронной почты
andrey@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Еременко Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
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Выполнение работ по устройству монолитных железобетонных конструкций с использованием собственных инструментов, опалубки и расходных материалов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2018 14:00 GMT +304.10.2018 14:0004.10.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП831124Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству монолитных железобетонных конструкций с использованием собственных инструментов, опалубки и расходных материалов.Уфа
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2018 14:0004.10.2018 14:0004.10.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП831124Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству монолитных железобетонных конструкций с использованием собственных инструментов, опалубки и расходных материалов.Уфа
Подведение итогов не позднее
08.10.2018 16:0008.10.2018 16:0008.10.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП831124Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству монолитных железобетонных конструкций с использованием собственных инструментов, опалубки и расходных материалов.Уфа
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству монолитных железобетонных конструкций с использованием собственных инструментов, опалубки и расходных материалов.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с технической документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г .УфаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
450112, РЕСП БАШКОРТОСТАН02, Г УФА, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 60, ОФИС 316
43.99.40
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Документация лота
Кол-во: 11
Кол-во: 1
Кол-во: 1