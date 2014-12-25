Право заключения договора на поставку мониторов с диагональю экрана 22 дюйма

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка осуществляется по заявкам заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления заявки, но не позднее 30.03.2014 года; оплата товара осуществляется с отсрочкой платежа до 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки товара на склад Заказчика