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    Главная / Торги / поставка многофункциональных устройств,портативных сканеров

    поставка многофункциональных устройств,портативных сканеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2014 17:0013.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401800368Дата и время окончания срока приема заявок поставка многофункциональных устройств,портативных сканеровАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401800368

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка многофункциональных устройств,портативных сканеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2014 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное общеобразовательное учреждение Астраханской области Центр дистанционного образования
    Все закупки и тендеры ГАОУ АО ЦДО

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Адмиралтейская, 21

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Адмиралтейская, 21

    Контактный телефон

    +7 8512 51-92-46

    Факс

    +7 8512 51-92-46

    Адрес электронной почты

    cdo_ao@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Султанова Алина Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская Область

    Закупки и тендеры Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка многофункциональных устройств,портативных сканеров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2014 17:00 GMT +313.12.2014 17:0013.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401800368Дата и время окончания срока приема заявок поставка многофункциональных устройств,портативных сканеровАстрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2014 17:0013.12.2014 17:0013.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401800368Дата и время вскрытия заявок поставка многофункциональных устройств,портативных сканеровАстрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 11:0015.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401800368Подведение итогов не позднее поставка многофункциональных устройств,портативных сканеровАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка многофункциональных устройств,портативных сканеров

    Начальная цена

    280 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    29 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик обязуется произвести 30 % предоплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, Заказчик может рассмотреть возможность 100% предоплаты, при условии досрочного поступления денежных средств. Заказчик обязуется осуществить оплату поставленного товара до 31.12.2014 г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАОУ АО ЦДО
    Все закупки и тендеры ГАОУ АО ЦДО

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Адмиралтейская, 21

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.01

    Производство офисного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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