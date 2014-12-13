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Номер извещения
31401800368
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка многофункциональных устройств,портативных сканеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2014 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Адмиралтейская, 21
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Адмиралтейская, 21
Контактный телефон
+7 8512 51-92-46
Факс
+7 8512 51-92-46
Адрес электронной почты
cdo_ao@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Султанова Алина Витальевна
Место рассмотрения предложений
Астрахань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка многофункциональных устройств,портативных сканеров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2014 17:00 GMT +313.12.2014 17:0013.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401800368Дата и время окончания срока приема заявок поставка многофункциональных устройств,портативных сканеровАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2014 17:0013.12.2014 17:0013.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401800368Дата и время вскрытия заявок поставка многофункциональных устройств,портативных сканеровАстрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка многофункциональных устройств,портативных сканеров
Начальная цена
280 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
29 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАОУ АО ЦДО
Все закупки и тендеры ГАОУ АО ЦДО
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Адмиралтейская, 21
Отсутствуют
30.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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